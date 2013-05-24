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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 11:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.9665支撑位，因亚洲股市不振

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* 澳元/美元跌破支撑位0.9665，因日本以外亚洲股市下跌

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.46%，澳洲股市跌1.68%

* 澳元/美元跌破0.9660后，市场关注2012年低位0.9581。(完)

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