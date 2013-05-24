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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 12:20 BJT

东京汇市：美元兑日圆自盘中高点下跌逾1日圆，逼近上日所及两周低点

路透东京5月24日 - 美元兑日圆周五自盘中高点下跌逾1日圆，逼近上日所及两周低点，当日日股暴跌7%。

美元兑日圆 降至101.545日圆，进一步靠近周四触及的两周低点100.83日圆。(完)

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