中国货币市场：回购利率多稳中回落，下周资金面大幅趋紧概率不大

路透上海5月24日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 稳中回落，其中隔夜品种降幅约20基点(bp)。交易员表示，隔夜资金供给有所改善，显示流动性已较此前明显缓和，中长期资金利率亦有所松动。

他们并称，出于压缩成本的考虑，相较之下，隔夜回购利率相对较低，所以目前机构更青睐隔夜资金；由于财政缴款及月末因素扰动仍在，下周资金面情况还要继续观察，不过大幅趋紧的可能性不是很大。

华北一银行交易员称，今日资金显宽，但回购“利率不会一下子降下来，需要个过程嘛。”

华北另一银行交易员则表示，从早上成交情况来看，隔夜跟七天期限品种的成交量并不是很大，说明机构在前段时间资金紧张松动过后，对流动性仍保持相对谨慎态度，而财政存款上缴的干扰并未完全消除。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 3.5151 3.7109 -19.58

七天 4.1505 4.2206 -7.01

14天 4.2499 4.7638 -51.39

上交所债券回购

其中:一天 4.0040 4.8350 -79.50

七天 3.7650 3.7100 +5.50

14天 4.1500 3.3500 +80.00 回购定盘利率

其中:隔夜 3.6000 3.7700 -17.00

七天 4.1900 4.1900 +0.00

14天 4.2500 4.7800 -53.00 shibor

其中:隔夜 3.5040 3.6810 -17.70

七天 4.1510 4.1920 -4.10