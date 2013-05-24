中港个股：建设银行投资1亿美元入股俄罗斯外贸银行--新闻稿

路透北京5月24日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 称，该行近日投资1亿美元，参与俄罗斯外贸银行（VTB） 新股增发。这是建行继今年3月开设莫斯科子行之后，在俄罗斯市场完成的又一项重要投资活动。

建行网站上发布的新闻稿称，俄罗斯作为金砖国家之一，经济增长较快，与中国经贸及投资往来日益密切，是该行海外发展的重点目标市场之一。

“建行参与VTB此次股份增发有助于进一步巩固双方长期战略合作伙伴关系，也为双方后续在投资、银行服务等领域的合作打下良好基础。”新闻稿称。

俄罗斯第二大银行VTB此前表示，卡塔尔、挪威和阿塞拜疆的主权财富基金，以及中国建设银行共同认购了该行55%的新发股份。VTB称新股发行已经完成，每股定价4.1戈比，总共融资1,025亿卢布(折合33亿美元)。

新闻稿显示，建行和VTB在长期良好业务合作的基础上，于今年3月签署了《中国建设银行与俄罗斯外贸银行合作协议》。这是迄今为止两国金融机构间首次规模较大、影响较深的全面战略合作。

今年以来建行海外布局进一步提速，3月21日俄罗斯子银行开业，台北分行已获筹设许可，旧金山分行已获得加州金融机构管理局的原则性批准。此外，多伦多分行、卢森堡分行和子银行的境外申设工作也在积极推进中。