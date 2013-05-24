中港个股：建设银行投资1亿美元入股俄罗斯外贸银行--新闻稿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月24日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 称，该行近日投资1亿美元，参与俄罗斯外贸银行（VTB） 新股增发。这是建行继今年3月开设莫斯科子行之后，在俄罗斯市场完成的又一项重要投资活动。
建行网站上发布的新闻稿称，俄罗斯作为金砖国家之一，经济增长较快，与中国经贸及投资往来日益密切，是该行海外发展的重点目标市场之一。
“建行参与VTB此次股份增发有助于进一步巩固双方长期战略合作伙伴关系，也为双方后续在投资、银行服务等领域的合作打下良好基础。”新闻稿称。
俄罗斯第二大银行VTB此前表示，卡塔尔、挪威和阿塞拜疆的主权财富基金，以及中国建设银行共同认购了该行55%的新发股份。VTB称新股发行已经完成，每股定价4.1戈比，总共融资1,025亿卢布(折合33亿美元)。
新闻稿显示，建行和VTB在长期良好业务合作的基础上，于今年3月签署了《中国建设银行与俄罗斯外贸银行合作协议》。这是迄今为止两国金融机构间首次规模较大、影响较深的全面战略合作。
今年以来建行海外布局进一步提速，3月21日俄罗斯子银行开业，台北分行已获筹设许可，旧金山分行已获得加州金融机构管理局的原则性批准。此外，多伦多分行、卢森堡分行和子银行的境外申设工作也在积极推进中。
目前，建行在海外设有15家一级机构，覆盖14个国家和地区。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。