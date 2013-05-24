路透基点：徐州市城市轨道交通寻求266亿元人民币贷款--RLPC

路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导，徐州市城市轨道交通有限公司寻求266亿元人民币(43亿美元)贷款，用于三条城市轨道建设项目。

消息人士透露，已有数家主要国有银行接洽。

但消息人士称，鉴于仍在研究该项目的可行性，因此贷款案处于初步阶段。

据江苏省发展和改革委员会网站公布，这三条工期从2013年至2020年的城市轨道需要投入443.3亿元人民币。