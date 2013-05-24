路透基点：徐州市城市轨道交通寻求266亿元人民币贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导，徐州市城市轨道交通有限公司寻求266亿元人民币(43亿美元)贷款，用于三条城市轨道建设项目。
消息人士透露，已有数家主要国有银行接洽。
但消息人士称，鉴于仍在研究该项目的可行性，因此贷款案处于初步阶段。
据江苏省发展和改革委员会网站公布，这三条工期从2013年至2020年的城市轨道需要投入443.3亿元人民币。
新华社周一报导，江苏省国开行已与徐州市城市轨道交通签署意向性合作协议，向后者提供资金支持。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。