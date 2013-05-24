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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 14:22 BJT

德国数据：第一季GDP确认为较上季成长0.1%,较上年同期下滑1.4%

路透柏林5月24日 - 德国周五公布的数据显示，民间消费助德国第一季经济勉强维持0.1%的成长，因民间消费弥补了出口和投资的下滑。

联邦统计局公布经季节调整的数据确认，第一季德国国内生产总值(GDP)较上季成长0.1%，但较上年同期下滑1.4%。

第一季民间消费对GDP带来0.4个百分点的贡献；资本投资总额则让GDP扣减了0.3个百分点。由于出口下降，但进口下滑得更迅速，因此对外贸易为GDP小幅贡献了0.1个百分点。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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