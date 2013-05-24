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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 14:11 BJT

表格：德国6月GfK消费者信心指数升至6.5，创2007年9月以来最高

路透柏林5月24日 - 市场研究机构GfK周五公布，德国6月消费者信心升至2007年9月以来高位。

根据GfK访问2,000名德国民众所得结果，6月消费者信心指数升至6.5，5月指数为6.2。

以下为详细数据：

13年6月 13年5月 12年6月

消费者信心指数 6.5 6.2 5.7

消费者信心指数分项 13年5月 13年4月 12年5月

购买意愿 37.7 37.6 32.0

收入预期 33.9 30.8 32.0

景气循环预期 -0.2 -1.5 19.6 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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