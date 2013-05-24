表格：德国5月IFO企业景气判断指数升至105.7，预估为104.5

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透柏林5月24日 - 德国经济智库Ifo周五公布的调查显示：
* 德国5月IFO企业景气判断指数为105.7，路透调查预估为104.5
* 德国5月IFO企业现况指数为110.0，路透调查预估为107.2
* 德国5月IFO企业预期指数为101.6，路透调查预估为101.6
* 德国4月IFO企业现况指数修正为107.3
以下为详细数据(括号内为修正值):
德国 2013年5月 2013年4月 2012年5月
企业景气 105.7 104.4 106.6
企业现况 110.0 107.3(107.2)113.0
企业预期 101.6 101.6 100.6(完)
(编译 李春喜 审校)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。