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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 16:20 BJT

表格：德国5月IFO企业景气判断指数升至105.7，预估为104.5

路透柏林5月24日 - 德国经济智库Ifo周五公布的调查显示：

* 德国5月IFO企业景气判断指数为105.7，路透调查预估为104.5

* 德国5月IFO企业现况指数为110.0，路透调查预估为107.2

* 德国5月IFO企业预期指数为101.6，路透调查预估为101.6

* 德国4月IFO企业现况指数修正为107.3

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2013年5月 2013年4月 2012年5月

企业景气 105.7 104.4 106.6

企业现况 110.0 107.3(107.2)113.0

企业预期 101.6 101.6 100.6(完)

(编译 李春喜 审校)
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