中国汇市：人民币早盘首破6.13创新高，后期成交价与中间价差距料缩窄

* 人民币早盘首破6.13元,再创纪录高点

* 中间价亦创新高,仍面临升值压力

* 虚假贸易遭打击后结汇量料持续下降

* 后期成交价与中间价的差距有望缩窄

路透北京5月24日 - 人民币兑美元即期 周五早盘在中间价创新高的引领下,首度突破6.13元,再度改写纪录高点.但交易人士反映盘间购汇幅度稍大，成交价格创新高后稍有回落。

交易员认为，未来两个月中国同美国等国高层政治互动频繁，中间价还面临升值压力，而今天隔夜美元回落也提供中间价高开的机会。但打击虚假贸易的政策势必令投机结汇量持续下降，后期成交价与中间价的差距有望缩窄。

“监管层可能会先抓虚假贸易的结汇。等这部分结汇没那么重了，结购汇均衡些了，离中间价不那么远的时候，可能才会放心推出一些政策，”上海一外资行交易员说，“我觉得可能到时候才是扩大人民币日波幅的时机。”

北京时间12:20，人民币兑美元即期报6.1296元，上日收报6.1340元。今日人民币兑美元中间价 为6.1867元，上日中间价为6.1947元。

东京汇市美元兑日圆周五自盘中高点下跌逾1日圆，逼近上日所及两周低点，当日日股暴跌7%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2325/45，上日尾盘为6.2310。

北京时间12:20，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1263/72元，上一交易日尾盘报6.1280元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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