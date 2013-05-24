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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 16:33 BJT

中国期市：沪铜止步五万三关口，受累于需求不振及融资铜监管忧虑

路透北京5月24日 - 上海期铜周五小幅收涨，但主力合约未能冲破53
,000元人民币的阻力。分析师表示，国内需求持续疲弱，加之市场忧虑海
关监管新措施会冲击融资铜操作，恐令四月底以来的这波反弹难以为继。
    
    沪铜1309合约 收高0.49%，报每吨52,900元，5月以来一直陷
于51,600-53,800元的区间震荡。本地时间16：25时，LME三个月期铜<CMC
U3>报每吨7,308.75美元，上涨0.12%。
    
    “国内的铜消费需求在传统旺季中一直没能起来，部分用铜企业甚至
4、5月份就出现了淡季特征。而去年下半年新增了不少产能，也使国内精
炼铜供应增加。”银河期货的金属研究员车红云表示。
    
    此外，业内人士也指出，6月1日起外管局将对海关特殊监管区域实行
新措施，也可能使融资铜操作受到影响。

    国家外汇管理局周三公告称，改进海关特殊监管区域经常项目外汇管
理，继续严格核查异常货物贸易。外汇局表示，将按照货物贸易法规对区
内机构货物贸易外汇收支进行非现场监测，对异常或可疑情况进行现场核
查或现场检查，并根据核查和检查结果进行分类管理。 
    

    据部分铜的转口贸易商反映，监管部门已要求买货卖货时都使用同一
种结算货币，而且部分公司亦接到银行通知，收紧开具信用证的标准。
            
    “热钱如果进来得太多，国家一定会严管，对非正常贸易会卡得非常
紧，融资铜这块肯定也会受到影响。”车红云表示。
    
    高盛周四表示，建议解除其推荐的LME期铜多头持仓，并称此前对未
来六个月铜价8,000美元的预估可能难以达到。[
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1309     52,900      0.49      273,300 
         黄金(au)     1312     278.36      1.42      108,940 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,571      0.11    1,675,270 
         橡胶 (ru)    1309     19,360     -2.07      173,190 
 大商所  豆粕 (m)     1309      3,333     -0.36    1,468,752 
         豆油 (y)     1309      7,530      0.40      653,548 
         焦炭 (j)     1309      1,552      0.00      240,408 
 郑商所  白糖 (sr)    1309      5,097     -0.47      621,970 
         棉花 (cf)    1309     20,155      0.07       71,100 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,588.0      0.55       95,847 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
    

 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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