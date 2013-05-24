中国期市：沪铜止步五万三关口，受累于需求不振及融资铜监管忧虑

路透北京5月24日 - 上海期铜周五小幅收涨，但主力合约未能冲破53 ,000元人民币的阻力。分析师表示，国内需求持续疲弱，加之市场忧虑海 关监管新措施会冲击融资铜操作，恐令四月底以来的这波反弹难以为继。 沪铜1309合约 收高0.49%，报每吨52,900元，5月以来一直陷 于51,600-53,800元的区间震荡。本地时间16：25时，LME三个月期铜<CMC U3>报每吨7,308.75美元，上涨0.12%。 “国内的铜消费需求在传统旺季中一直没能起来，部分用铜企业甚至 4、5月份就出现了淡季特征。而去年下半年新增了不少产能，也使国内精 炼铜供应增加。”银河期货的金属研究员车红云表示。 此外，业内人士也指出，6月1日起外管局将对海关特殊监管区域实行 新措施，也可能使融资铜操作受到影响。 国家外汇管理局周三公告称，改进海关特殊监管区域经常项目外汇管 理，继续严格核查异常货物贸易。外汇局表示，将按照货物贸易法规对区 内机构货物贸易外汇收支进行非现场监测，对异常或可疑情况进行现场核 查或现场检查，并根据核查和检查结果进行分类管理。 据部分铜的转口贸易商反映，监管部门已要求买货卖货时都使用同一 种结算货币，而且部分公司亦接到银行通知，收紧开具信用证的标准。 “热钱如果进来得太多，国家一定会严管，对非正常贸易会卡得非常 紧，融资铜这块肯定也会受到影响。”车红云表示。 高盛周四表示，建议解除其推荐的LME期铜多头持仓，并称此前对未 来六个月铜价8,000美元的预估可能难以达到。[ 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 52,900 0.49 273,300 黄金(au) 1312 278.36 1.42 108,940 螺纹钢 (rb) 1310 3,571 0.11 1,675,270 橡胶 (ru) 1309 19,360 -2.07 173,190 大商所 豆粕 (m) 1309 3,333 -0.36 1,468,752 豆油 (y) 1309 7,530 0.40 653,548 焦炭 (j) 1309 1,552 0.00 240,408 郑商所 白糖 (sr) 1309 5,097 -0.47 621,970 棉花 (cf) 1309 20,155 0.07 71,100 中金所 沪深300(if) 1306 2,588.0 0.55 95,847 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)