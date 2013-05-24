中国债市动态：现券持稳，中长端利率债短线续走强动力偏弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京5月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率持稳，整体交投热情不高。交易员表示，机构对未来经济前景的谨慎预期，已推动二级市场五年期以上利率债券价积累一定涨幅，攀至年内高位，短线判断基本面若无超预期事件发生，长端继续走强的动力偏弱。
此外，今日上午结束的两年期国债招标结果基本符合预期，资金面供需回归平衡扶助需求，但对二级市场影响有限。
“市场早晨只能说比较平稳，确实没啥方向突破。”上海一券商交易员称。
对于长端利率债后期走势，他认为，度过财政缴款时点后，资金面将逐步回归平稳，国内经济增长动力不足，但出台进一步宽松政策的可能性暂不大，所以目前看各方面因素更支持利率债走稳。
另一银行交易员更直接预期，“可能这波利率小牛市已经到头了，我觉得收益率也许会迎来一波反弹。”
中国银行间市场周五主要质押式回购利率 稳中回落，其中隔夜品种降幅约20基点(bp)。交易员表示，隔夜资金供给有所改善，显示流动性已较此前明显缓和，中长期资金利率亦有所松动。
中国财政部周五招标发行的两年期固息国债中标利率符合预估，略低于二级市场，机构投标情况较为踊跃。近期国债配置需求一直较为稳定，加之此前紧绷的资金面渐现缓和，均支撑该期债需求偏暖。
二级市场上，剩余期限约4.6年的固息国债130001券最新报价对应收益率 在3.1200%/3.1100%，上日尾盘为3.1200%/3.1050%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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