台湾货币市场：缴税紧缩效应缓慢发酵，资金浮滥下周短率大弹不易

* 缴税紧缩因子缓慢发酵，短率未见改变

* 发票量增加，但成交利率仍持稳既有水准

* 下周缴税迈入高峰，短率是否走高待观察

记者 董永年

路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周五续稳在近期低档不变。惟调度人士指出，营业所得税缴库的效应已陆续发酵，有法人为准备税款而赎回基金，使得短票与债券附买回(RP)到期未续。不过由于银行体系的资金相当丰沛，使得资金调度丝毫未见影响，利率也纹风不动。

展望下周，他们认为，营所税的紧缩效应将扩大。不过受景气不佳影响，预料企业上缴的税款也会降低。且近期外资汇入买股票的趋势还没有正式反转，因此下周的资金情势只能说不会太过浮滥，是否带动短率向上弹升，还有待观察。

“今天有的短票到期不续，集中在法人与基金。要靠拆款支应，利率在0.40%-0.41%。”一位票券商调度人士说。

一大型银行调度人士则称，还没感觉到缴税的影响。“今天短票只买到一些些，拆款也只拆出一点点。”

她认为，下周虽有营所税的紧缩因素，但预料利率变化有限。顶多资金不至于太过浮滥。

本地时间12:16时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元中午收升7.6分报29.949。但撇开央行上日尾盘作价因素，台币实际成交在平盘附近游走，变化不大。

**台股 微跌0.13%，报8,226.89点；成交量 报569.71亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.410%，上日在0.370-0.420%。

**发票量增多**

在短票市场方面，票券商表示，由于先前的资金落点较为集中，因此今日发票量较大。不过成交利率仍多维持在0.69%的水准不变。

对于下周缴税的影响，有票券商人士认为，去年营所税缴库的确让资金偏紧。惟今年企业缴税的额度是否高于去年，“下周二、三就知道如何了。”

另一银行调度人士称，今日短票是比较容易买，不过利率没有变动。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%，0.70%几成绝响。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期1,539亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 。

下周央行存单到期金额为9,570.95亿台币，分别为周一3,198.50亿、周二1,273亿、周三57亿、周四2,619.25亿及周五2,423.2亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为36亿台币，累计超额准备为1,560亿台币，加计前期1%的超额准备为2,391亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持稳，不过大型票券商承作的公债RP利率因券源奇缺再度下滑探底。今日市场资金供应方--投信及寿险资金水位续高，询券热度不减，尽管本周来已因缴税因素法人端出现走钱，因投信及寿险资金补充消化，仍让利率处于低档。

展望下周，市场人士认为企业端因下周进入月底缴税高峰的资金需求仍高，操作上将避开与企业法人承作，以免受资金紧俏波及，但料投信及寿险的充沛资金将抵销法人走钱因素，利率上以持平看待。

〞法人变化很大，几亿几亿(台币)这样缴(税)，...但因为市场资金还是很多，下周的紧俏有限，都在可控制范围内。〞一大型票券商资金调度人士称。

一向为市场区间低端指标的另一大型票券商表示，由于市场上公债券源奇缺，该公司转向收购高市债及北市债等冷门券，以补充持券部位，维系客户关系。但另一大型票券商则表示，由于市场对下半年利率走势看法趋于谨慎，为防利率反弹风险，将逐渐减持公债及北高市债等部位。

受票券商近来持续下调利率的影响，证券商也视情况持续下调高端利率，以缩窄与票券商的差距。但由于证券商的资金来源受限，其议价空间不如票券商，今日利率暂时稳于当前。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。