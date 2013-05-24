台湾货币市场：缴税紧缩效应缓慢发酵，资金浮滥下周短率大弹不易

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 缴税紧缩因子缓慢发酵，短率未见改变
* 发票量增加，但成交利率仍持稳既有水准
* 下周缴税迈入高峰，短率是否走高待观察
记者 董永年
路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周五续稳在近期低档不变。惟调度人士指出，营业所得税缴库的效应已陆续发酵，有法人为准备税款而赎回基金，使得短票与债券附买回(RP)到期未续。不过由于银行体系的资金相当丰沛，使得资金调度丝毫未见影响，利率也纹风不动。
展望下周，他们认为，营所税的紧缩效应将扩大。不过受景气不佳影响，预料企业上缴的税款也会降低。且近期外资汇入买股票的趋势还没有正式反转，因此下周的资金情势只能说不会太过浮滥，是否带动短率向上弹升，还有待观察。
“今天有的短票到期不续，集中在法人与基金。要靠拆款支应，利率在0.40%-0.41%。”一位票券商调度人士说。
一大型银行调度人士则称，还没感觉到缴税的影响。“今天短票只买到一些些，拆款也只拆出一点点。”
她认为，下周虽有营所税的紧缩因素，但预料利率变化有限。顶多资金不至于太过浮滥。
本地时间12:16时，台湾金融市场动态：
**台币兑美元中午收升7.6分报29.949。但撇开央行上日尾盘作价因素，台币实际成交在平盘附近游走，变化不大。
**台股 微跌0.13%，报8,226.89点；成交量 报569.71亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.410%，上日在0.370-0.420%。
**发票量增多**
在短票市场方面，票券商表示，由于先前的资金落点较为集中，因此今日发票量较大。不过成交利率仍多维持在0.69%的水准不变。
对于下周缴税的影响，有票券商人士认为，去年营所税缴库的确让资金偏紧。惟今年企业缴税的额度是否高于去年，“下周二、三就知道如何了。”
另一银行调度人士称，今日短票是比较容易买，不过利率没有变动。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%，0.70%几成绝响。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。
今日央行存单到期1,539亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 。
下周央行存单到期金额为9,570.95亿台币，分别为周一3,198.50亿、周二1,273亿、周三57亿、周四2,619.25亿及周五2,423.2亿。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为36亿台币，累计超额准备为1,560亿台币，加计前期1%的超额准备为2,391亿台币。
**RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持稳，不过大型票券商承作的公债RP利率因券源奇缺再度下滑探底。今日市场资金供应方--投信及寿险资金水位续高，询券热度不减，尽管本周来已因缴税因素法人端出现走钱，因投信及寿险资金补充消化，仍让利率处于低档。
展望下周，市场人士认为企业端因下周进入月底缴税高峰的资金需求仍高，操作上将避开与企业法人承作，以免受资金紧俏波及，但料投信及寿险的充沛资金将抵销法人走钱因素，利率上以持平看待。
〞法人变化很大，几亿几亿(台币)这样缴(税)，...但因为市场资金还是很多，下周的紧俏有限，都在可控制范围内。〞一大型票券商资金调度人士称。
一向为市场区间低端指标的另一大型票券商表示，由于市场上公债券源奇缺，该公司转向收购高市债及北市债等冷门券，以补充持券部位，维系客户关系。但另一大型票券商则表示，由于市场对下半年利率走势看法趋于谨慎，为防利率反弹风险，将逐渐减持公债及北高市债等部位。
受票券商近来持续下调利率的影响，证券商也视情况持续下调高端利率，以缩窄与票券商的差距。但由于证券商的资金来源受限，其议价空间不如票券商，今日利率暂时稳于当前。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间下调至0.55-0.61%，上日在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
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