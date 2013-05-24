《全球市场》亚股摇摇欲坠，日经指数走势依旧脆弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行对股价或汇率均没有设定具体目标，而且将不会对每日市场波动置评。
不过他还称，央行将通过灵活的市场操作以及加强与市场参与者的沟通，来努力避免债市大幅波动。
在主要货币中，日圆随着日经指数削减涨幅而上扬。美元兑日圆 跌0.1%至101.81日圆，欧元兑日圆 跌0.4%至131.45。
澳元等商品货币脱离低位，但前景仍不明朗，因中国经济成长存在疑虑。
澳元兑美元 下滑0.9%至0.9655，但脱离周四低位0.9593。支撑位在2012年最低点0.9581附近，若跌破该水准，则可能创下2011年10月以来低点。
大宗商品正竭力从周四的跌势中回升，期铜 上涨0.2%至每吨7,317美元，上日下跌2.3%。
布兰特原油期货 持平于每桶102.40美元，上日曾跌至三周低点100.64美元。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。