《全球市场》亚股摇摇欲坠，日经指数走势依旧脆弱

日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行对股价或汇率均没有设定具体目标，而且将不会对每日市场波动置评。

不过他还称，央行将通过灵活的市场操作以及加强与市场参与者的沟通，来努力避免债市大幅波动。

在主要货币中，日圆随着日经指数削减涨幅而上扬。美元兑日圆 跌0.1%至101.81日圆，欧元兑日圆 跌0.4%至131.45。

澳元等商品货币脱离低位，但前景仍不明朗，因中国经济成长存在疑虑。

澳元兑美元 下滑0.9%至0.9655，但脱离周四低位0.9593。支撑位在2012年最低点0.9581附近，若跌破该水准，则可能创下2011年10月以来低点。

大宗商品正竭力从周四的跌势中回升，期铜 上涨0.2%至每吨7,317美元，上日下跌2.3%。

布兰特原油期货 持平于每桶102.40美元，上日曾跌至三周低点100.64美元。(完)