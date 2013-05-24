香港个股：中国太平午后停牌，以待发布相关收购公告

路透香港5月24日 - 中国综合保险商--中国太平保险 周五表示，股份自下午1时起停牌，以待发表一项关于以发行公司股份为代价的可能收购之公告。

停牌前，中国太平早盘收跌0.32%至12.36港元，过去一个月来跌4.47%；大盘恒生指数 早盘则收跌0.20%。

中国太平上月表示，财政部及保监会已原则同意其母公司中国太平集团系的重组改制方案，当中包括向上市公司出售若干非全资附属公司的股权、海外财产保险公司股权等。假如进行收购，公司拟以发行新股支付代价。 (完)

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