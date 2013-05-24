《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *广西西江 6 3 12 5/31簿记建档 国开行 AA 6/3 6/4 开发投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 陕西延长石油 60 30 12 5/27簿记建档 交通银行 AAA 5/28 5/29 兴业银行 ======================================================================================== 北京基础设施 50 10 12 5/27簿记建档 中国银行 AAA 5/28 5/29 投资公司 民生银行 ======================================================================================== 安信证券 35 10 3 5/27招标 兴业银行 AAA 5/28 5/29 ======================================================================================== 重庆钢铁集团 8 4 12 5/27簿记建档 中国银行 A+ 5/28 5/29 矿业有限公司 ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 5/28招标 北京银行 AAA 5/29 5/30 建设银行 ======================================================================================== 山西煤炭 30 15 12 5/28簿记建档 兴业银行 AA+ 5/29 5/30 进出口集团 ======================================================================================== 江苏国泰国际 6 3 12 5/28簿记建档 中信银行 AA 5/30 5/31 进出口行 ======================================================================================== 锦江国际集团 35 5 12 5/28簿记建档 工商银行 AAA 5/29 5/30 浦发银行 ======================================================================================== 内蒙古太西煤 5 5 12 5/28簿记建档 中国银行 AA- 5/29 5/30 集团公司 ======================================================================================== 福建投资 30 13 12 5/29簿记建档 兴业银行 AA+ 5/30 5/31 开发集团 中国银行 ======================================================================================== 重庆江北嘴 30 10 12 5/29簿记建档 兴业银行 AA+ 5/30 5/31 中央商务区投资集团 ======================================================================================== 日照港集团 12 12 12 5/29簿记建档 浙商银行 AA+ 5/30 5/31 ======================================================================================== 浙江国际 28 18 12 5/29簿记建档 工商银行 AA+ 5/30 5/31 贸易集团 招商银行 ======================================================================================== 中国铁建 60 25 12 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/3 交通银行 ======================================================================================== 沈阳化工 5 1 12 5/29簿记建档 招商银行 AA 5/30 5/31 民生银行 ======================================================================================== 广东物资集团 12 6 12 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/3 ======================================================================================== 东方明珠 10 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/3 国泰君安 ======================================================================================== 天津医药集团 10 5 12 5/30簿记建档 民生银行 AA+ 5/31 6/3 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *创业环保 14 7 5 5/29簿记建档 民生银行 AA 5/30 5/31 ========================================================================================= 广西玉柴机器 16 10 3 5/28簿记建档 中信银行 AA+ 5/30 5/31 ========================================================================================= 河北港口集团 20 10 5 5/28簿记建档 民生银行 AAA 5/29 5/30 ========================================================================================= 山西国新能源 2.5 2.5 5 5/28簿记建档 交通银行 AA 5/29 5/30 发展集团 ========================================================================================= 丽珠集团 8 4 3 5/29簿记建档 交通银行 AA 5/30 5/31 ========================================================================================= 重庆粮食集团 6 6 3 5/30簿记建档 光大银行 AA- 5/31 6/3 ========================================================================================= 江苏方洋集团 20 10 5 5/30簿记建档 浦发银行 AA 5/31 6/3 ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ 5/29 5/30 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 山东潍坊 3.05 3.05 3 5/27簿记建档 浙商银行 AAA 5/28 5/29 中小企业 (中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩； 审校)