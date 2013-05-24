国际油市：油价恐录得五周来最大单周跌幅，因供应充足且需求料将受制

美国就业和房屋销售数据改善亦引发人们担心，美联储或很快削减购债计划并收紧市场中的流动性。

0431GMT，布兰特原油期货 下跌0.08美元至102.36美元，连续第四日下滑。美国原油期货 微跌0.29美元，至每桶93.96美元。

两者本周均可能下跌逾2%，从而创下4月中旬以来的最大单周跌幅。

“存在大量的供应。美国库存高企，我不认为中国需求会大增，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

“油价仍有续跌的部分空间。布兰特原油在未来两个月内可能会跌至95美元。”

投资者关注下半年中国经济增长复苏的迹象，这或将提振燃料油的需求前景。

美银美林分析师在报告中表示，“我们预计，今年余下的时间内中国国内生产总值(GDP)按季可能加速增长，不过经济成长年率可能持平或甚至下滑。”(完)

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