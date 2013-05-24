国际油市：油价恐录得五周来最大单周跌幅，因供应充足且需求料将受制

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美国就业和房屋销售数据改善亦引发人们担心，美联储或很快削减购债计划并收紧市场中的流动性。
0431GMT，布兰特原油期货 下跌0.08美元至102.36美元，连续第四日下滑。美国原油期货 微跌0.29美元，至每桶93.96美元。
两者本周均可能下跌逾2%，从而创下4月中旬以来的最大单周跌幅。
“存在大量的供应。美国库存高企，我不认为中国需求会大增，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
“油价仍有续跌的部分空间。布兰特原油在未来两个月内可能会跌至95美元。”
投资者关注下半年中国经济增长复苏的迹象，这或将提振燃料油的需求前景。
美银美林分析师在报告中表示，“我们预计，今年余下的时间内中国国内生产总值(GDP)按季可能加速增长，不过经济成长年率可能持平或甚至下滑。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 于春红)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。