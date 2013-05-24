离岸人民币：星展银行计划发行首档新加坡人民币债券--IFR

路透香港5月24日 - 根据汤森路透旗下IFR报导，新加坡星展银行 计划于新加坡推出一档人民币债券，将成为此新加入的离岸人民币中心的首档人民币债券。

该行一位消息人士称，该档债券推出将有助于发行者及投资者更加明了新加坡的人民币清算机制。但其并未透露债券年期、发行规模以及时间等细节。

新加坡华侨银行 、新加坡政府投资公司持股的物流企业普洛斯(Global Logistics Properties) 等发行人，都曾在香港点心债市场发行债券或是存款证等，以面向更广大的投资人。

中国央行今年2月宣布由中国工商银行 担任新加坡人民币业务清算行，令其成为继台湾之后的今年第二个成立的人民币离岸中心。

工行新加坡分行于4月初开始人民币清算，人币银行服务于下周一(5/27)启动。

星展银行亦提及将于下周初透过工行新加坡分行进行离岸人民币相关交易。