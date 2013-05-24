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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 14:47 BJT

美国经济：圣路易斯联储总裁称缩减量化宽松之前希望先见到通胀回升

路透伦敦5月24日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示：

* 大涨之后看到市场波动并不意外，尤其是日本市场

* 美国就业市场出现改善，预计进一步改善

* 改变量化宽松(QE)将会减轻但不是终止刺激政策

* 比其他多数美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员对美国经济的看法更为乐观，预计经济进一步改善

* 在缩减QE规模之前希望见到通胀向目标回升的迹象

* 6月FOMC会议前通胀状况料不会好转

* 美国经济面临的不确定因素是通胀数据较低。(完)
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