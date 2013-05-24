欧元债市：德债期货微升，关注德国Ifo企业景气判断指数

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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德债期货本周一直剧烈震荡，因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示，如果经济进一步改善时，联储可能缩减其货币刺激力度。
交易员表示，相比美国经济前景改善，欧元区经济前景较为黯淡，而这可能令德债持续震荡，并使其对近期公布的数据更加敏感。
“我仍认为德债有可能表现(比美债)来得好...(但)美国方面更好的数据让欧洲央行(进一步宽松货币政策)的压力减轻，”一交易员表示。
“数据是今天所有事件的关键。这将决定今年余下时间的表现。”
德债期货 最新上涨12个跳动点至144.51。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 王洋)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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