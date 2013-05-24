欧元债市：德债期货微升，关注德国Ifo企业景气判断指数

德债期货本周一直剧烈震荡，因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示，如果经济进一步改善时，联储可能缩减其货币刺激力度。

交易员表示，相比美国经济前景改善，欧元区经济前景较为黯淡，而这可能令德债持续震荡，并使其对近期公布的数据更加敏感。

“我仍认为德债有可能表现(比美债)来得好...(但)美国方面更好的数据让欧洲央行(进一步宽松货币政策)的压力减轻，”一交易员表示。

“数据是今天所有事件的关键。这将决定今年余下时间的表现。”

德债期货 最新上涨12个跳动点至144.51。(完)

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