《路透碳点》中国碳排放设限的报导令人憧憬或打破气候协商僵局

路透北京/伦敦5月23日 - 继未经证实的报导称中国拟对温室气体排放设限后，业界观察人士憧憬中国将采取行动来打破全球气候协商的僵局，虽然外界普遍谨慎认为，中国的排放限额不会低到足以阻止气候变暖。

21世纪经济报道周二称，中国国家发改委建议从2016年起对全国温室气体排放量设置一个绝对上限值。

这一做法将首次使排放目标独立于经济增速。

它也可能打破国际气候变化协商的几大症结之一，即在全球二氧化碳排放中占比超过四分之一的中国一直拒绝城采取具有法律约束力的排放目标，称完全工业化的国家必须带头。

设定国内排放目标并不意味着国际上的约束力，但一种观点是中国将遵守这个限额。

齐纳百思(China Policy)咨询的分析师Dominic Meagher说，如果中国设立排放目标，可能会打开中美两国之间的僵局。在主要碳排放大国未明确承诺之前，美国不愿意采行国际排放目标。

美国国务院一名发言人称，在看到中国拿出明确的减排提案前不会加以评论。

欧盟气候执委Connie Hedegaard via Twitter称，“我们需要看到减排目标是否够大，但值得指出的是，中国开始着手解决关键的问题，”

中国具体的排放限制可能在临近2016年之前都不会揭晓。2016年将是中国下一个五年规划的起始年。

中国已经承诺到2020年将每单位国内生产总值(GDP)的碳排放削减40-45%，同时也在实施限制能源消费和监督能效的政策。

中国目前的温室气体年排放约在90亿吨左右，并料于下一个十年的某个时间达到120-140亿吨的峰值。(完)