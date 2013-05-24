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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月24日

路透5月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种      最新库存            变动
   铜        621,175          -2,700
   锡         13,895               0
   铅        232,550          -1,975
   锌      1,099,850          -3,375
   铝      5,213,275          -8,250
   镍        179,616            -408
 铝合金       70,300            -500
 NASAAC      119,760            -560
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种    库存数据          库存分布               品种    库存数据      库存分布
 铜      MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅  MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡  MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 于春红)
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