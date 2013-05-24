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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 14:31 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的多头目标是1.30上方

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* 多头看好欧元/美元下一步测试关键阻力区域1.2950/1.3030，21日移动均线亦在挑战之列

* 欧元的回撤幅度很浅，10日移动均线构成支撑

* 停止单设在昨日低点1.2821下方，目前较为安全

* 日线指标上移，但需要重新站上21日移动均线

* 浏览技术图表，请点选（link.reuters.com/keb48t

(编译 高琦 审校 戴素萍)
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