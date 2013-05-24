中国股市：沪综指小幅反弹收高，本周累计升0.3%连续第四周上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周五反弹收高，科技和传媒股领涨。分析师称，在流动性支撑下目前大市值个股下跌空间有限，中小板块热点则不断涌现，大盘料将延续高位震荡格局。其后则仍需关注全球流动性变化。
沪综指 收报2,288.533点，涨12.866点或0.57%，昨日该股指创一个月最大单日跌幅。本周累计上涨0.25%。上海A股今日成交额为918亿元人民币，上日为1,108亿元。
新时代证券研发中心副总秦茂军称，“大盘近期将保持高位震荡，流动性相对宽松，大股票没有太大下跌空间，受益于结构转型的成长性题材股仍有一定机会。”
不过，他也指出，二季度中国经济继续放缓，但管理层未打算采取政策；且美国为撤出超宽松政策吹风，令退出QE3预期越来越强，这些因素对后续流动性的影响都值得关注。
今日科技股表现抢眼，其中中创信测 、阳光照明 和三安光电 涨停。
美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周三在国会的证词，标志着美联储政策进入一个微妙的新阶段，其很可能在今年的某个时候开始缩减每月850亿美元的购债规模。
沪深300指数 收升0.56%，报2,597.228点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,588.6点，涨0.58%，成交826,535手。(完) (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。