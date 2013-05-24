东京汇市：日圆扩大升势，因日股震荡促使日圆空头解除仓位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2937 1.2935 +0.02 -1.95 1.3194 美元/日圆 101.60 102.01 -0.40 +17.13 86.74 欧元/日圆 131.43 131.95 -0.39 +14.83 114.46 美元/瑞郎 0.9675 0.9687 -0.12 +5.68 0.9155 英镑/美元 1.5102 1.5107 -0.03 -7.07 1.6251 美元/加元 1.0323 1.0302 +0.20 +4.05 0.9921 澳元/美元 0.9685 0.9751 -0.68 -6.81 1.0393 新西兰元/美元 0.8095 0.8135 -0.49 -2.27 0.8283 澳元/日圆 98.410 99.470 -1.07 +9.19 90.130 新西兰元/日圆 82.270 82.990 -0.87 -41.58 140.820 英镑/日圆 153.43 154.11 -0.44 +8.95 140.82 澳元/新西兰元 1.1957 1.1984 -0.23 -4.65 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/李春喜/张若琪/王翔琼; 审校 隋芬/李婷仪/王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。