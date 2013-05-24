版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 14:51 BJT

东京汇市：日圆扩大升势，因日股震荡促使日圆空头解除仓位

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2937      1.2935       +0.02       -1.95      1.3194
 美元/日圆                           101.60      102.01       -0.40      +17.13       86.74
 欧元/日圆                           131.43      131.95       -0.39      +14.83      114.46
 美元/瑞郎                           0.9675      0.9687       -0.12       +5.68      0.9155
 英镑/美元                           1.5102      1.5107       -0.03       -7.07      1.6251
 美元/加元                           1.0323      1.0302       +0.20       +4.05      0.9921
 澳元/美元                           0.9685      0.9751       -0.68       -6.81      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8095      0.8135       -0.49       -2.27      0.8283
 澳元/日圆                           98.410      99.470       -1.07       +9.19      90.130
 新西兰元/日圆                       82.270      82.990       -0.87      -41.58     140.820
 英镑/日圆                           153.43      154.11       -0.44       +8.95      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1957      1.1984       -0.23       -4.65      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 戴素萍/李春喜/张若琪/王翔琼; 审校 隋芬/李婷仪/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐