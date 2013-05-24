《台湾新债预测》台电10年公司债利率料1.50-1.55%，因公司控管发行量

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月24日 - 受近期国际债市殖利率弹升影响，路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于下周一(27日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.50-1.55%附近，与4月1.53%的得标利率大略持平。
基于前次发行利率不理想，台电本次将10年券发行金额自50亿台币降为30亿，增额发行的上限，也从原订金额的50%，降为40%。藉由发债量的控管，让得标利率不至于再弹升。
虽然台电特别修改规定，但承销商对标售结果的看法却不尽一致。持保守态度者认为，实质买盘对利率走升风险的戒心颇大，多空对峙的结果，使得近期次级市场的台电公司债交易并不活络。
据接受路透调查的承销商预估区间显示，10年期得标利率约在1.50-1.55%附近；七年期得标利率在1.35-1.40%；五年期得标利率在1.25-1.30%。
台电将于下周一中午标售115亿台币无担保公司债，期限为五、七年及10年，其中五年期预计发行50亿台币、七年期发行35亿台币、10年期发行30亿台币，增额不超过原订金额的比例分别为60%、50%及40%，减额以不超过原订金额30%为原则。(完)
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