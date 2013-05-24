澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆受压，市场信心脆弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“如果你昨天对澳洲经济和澳元持悲观看法，那么今天可能也是差不多，”他并称。
0555GMT时，澳元兑美元 跌至0.9682美元，日内下跌0.6%。其一度较日高下跌了0.01美元，且进一步接近周四的11个月低位0.9593。
若澳元跌破2012年的低点0.9581美元，将开启跌向0.9388的通道，后者为2011年10月以来最低。
澳元贸易加权指数 跌幅更大，触及新低74.0，为2012年6月初以来最低。澳元兑欧元 则齐平18个月低位。
澳元本月迄今下跌近7%，因揣测美联储可能在今年开始逐步退出其超宽松货币政策。
新西兰元兑美元 下跌0.4%至0.8090，本周曾触及八个半月低位0.8006。
初步支撑位在0.8040附近，之后是0.8006，阻力位在0.8120。
新西兰元兑欧元和英镑均下跌约0.3%，但兑澳元守在接近三年半高位。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。