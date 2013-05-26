重温稿-《台湾新债预测》台电10年公司债利率料1.50-1.55%，因公司控管发行量

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透台北5月24日 - 受近期国际债市殖利率弹升影响，路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于下周一(27日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.50-1.55%附近，与4月1.53%的得标利率大略持平。
基于前次发行利率不理想，台电本次将10年券发行金额自50亿台币降为30亿，增额发行的上限，也从原订金额的50%，降为40%。藉由发债量的控管，让得标利率不至于再弹升。
虽然台电特别修改规定，但承销商对标售结果的看法却不尽一致。持保守态度者认为，实质买盘对利率走升风险的戒心颇大，多空对峙的结果，使得近期次级市场的台电公司债交易并不活络。
据接受路透调查的承销商预估区间显示，10年期得标利率约在1.50-1.55%附近；七年期得标利率在1.35-1.40%；五年期得标利率在1.25-1.30%。
台电将于下周一中午标售115亿台币无担保公司债，期限为五、七年及10年，其中五年期预计发行50亿台币、七年期发行35亿台币、10年期发行30亿台币，增额不超过原订金额的比例分别为60%、50%及40%，减额以不超过原订金额30%为原则。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51