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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 14:55 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑的卖单挂在0.8570，等待德国IFO数据

0641GMT

* 欧元/英镑的卖单挂在0.8570，令交叉盘的上档走势受限。0.8571为周四高点。

* 在0.8584、0.8590/92和0.8600还有阻力。

* 支撑落在0.8553（自0.8571回撤后触及的低点）、0.8533（周四低点）和0.8519

* 德国IFO景气判断指数将于0800GMT公布。

* 英国央行委员费希尔将在0715GMT发表讲话。

(编译 高琦 审校 戴素萍)
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