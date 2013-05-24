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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元获得支撑，但亦面对强劲阻力

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* 欧元/美元的涨势有些超过预期，但变化不大

* 昨日在1.2900处的卖方，今日又在1.3000做空

* 短期支撑在100和200小时移动均线交汇处的1.2890，今日是个关键水准

* 中期阻力在21日和200日移动均线构成的区域1.3001-20，以及日线云区底部1.3036

* 英国和美国周一逢假期休市，今日交投料清淡

(编译 高琦 审校 戴素萍)
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