欧洲已公布经济指标--2013/5/24

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 r -0.3 f +0.6 r 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 @-f 法国 第一季 -0.2 p -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.5 p -0.9 f -2.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 4月 +0.2 ＋0.3 +2.4 德国 4月 -0.5 f +0.5 f +1.2 f 法国(HICP) 4月 -0.1 f +0.8 r +0.8 f 意大利(HICP) 4月 +0.3 f +2.3 f +1.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 4月 -0.1 u ＋0.2 r +1.1 u 德国 4月 -0.2 －0.2 +0.1 法国 3月 持平 ＋0.5 r +1.9 意大利 3月 持平 +0.1 -0.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4月 4.5 4.6 r 德国 4月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 3月 11.5 @ 11.5 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。