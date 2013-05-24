英国经济：解决高负债问题的路程或已走完四分之三--央行委员费希尔

“我的看法是，在每项范围中我们完成的程度也许有三分之二到四分之三，在整体方面或是各个领域内的程度各有不同，”费希尔说。

费希尔说，解决高债务水平的过程，不见得要在成长可以强化之前完成。

费希尔是2月以来，在央行政策会议中投票赞成重启购债计画的三名委员之一，不过这项主张均未获通过。

但他在这场演说中警告称，挹注过多资金到经济可能助长通胀。

“我们无法保证特定的货币刺激措施，可以让实际结果与通胀情况如我们所愿的各不相干，”他说。