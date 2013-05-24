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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 20:38 BJT

表格：美国4月耐久财订单较前月上升3.3%，市场预估为上升1.5%

路透5月24日 - 美国商务部周五公布：

* 美国4月耐久财(耐用品)订单较前月升3.3%(市场预估为上升1.5%)

* 4月扣除运输的耐久财订单上升1.3%(市场预估为上升0.5%)

* 4月扣除国防的耐久财订单上升2.1%

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

4月 3月 2月

总体新订单 3.3 -5.9 6.4

扣除运输 1.3 -1.7 -0.2

扣除国防 2.1 -4.4 5.4

电脑/电子产品 3.6 -0.5 -0.9

运输设备 8.1 -14.7 23.7

资本财 5.4 -12.1 12.3

非国防资本财 3.3 -9.0 9.2

扣除飞机的

非国防资本财 1.2 0.9 -4.8 (完)

(编译 李婷仪 审校 田建华)
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