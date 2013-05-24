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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 15:56 BJT

英国经济:负利率不一定会促进英国经济成长--央行委员费希尔

路透英国加的夫5月24日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周五表示，英国央行将利率下调至负值不一定会帮助英国经济。

“我们需要审视是否可以再次调降利率。我个人的观点是当前情况负利率不一定会对提振经济成长有多大助力，甚至有可能带来反效果。”费希尔在一企业会议上称。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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