更新版-日本股市:日经指数震荡交投后收涨0.9%，上日暴跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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出口股涨跌不一，丰田汽车 下滑1%，佳能 跌0.7%，小松制作所 跌1%，本田汽车 与Panasonic 则分别上涨0.7%与0.9%。
东证股价指数 放量上涨0.5%至1,194.08点，58.9亿股股票成交。上个月的日均成交量是43.1亿股。
日本股市昨日抛盘是由中国疲弱制造业数据所引发，另外也因市场担心美国较预期提早收回刺激措施。
但市场人士也表示，中国数据只是获利了结的诱因，考虑到日股今年以来已经大涨，投资者之前就一直在寻找减仓机会。他们称，日经指数还可能进一步走低，当前支撑位在13,800点，中期支撑在13,000点附近。
日经指数自去年11月中以来上涨超过了60%，受到首相安倍晋三刺激经济的政策提振。虽然周四暴跌，该指数今年仍有40%左右的涨幅，且自日本央行4月4日宣布大规模货币宽松以来仍涨了18%。
周四暴跌与周五的震荡交投促使很多投资者谨慎观望，但有些交易员仍对本财年企业获利上升的前景抱有信心。
Federated InterContinental Fund的基金经理Audrey Kaplan说，“我觉得市场只是进到了减速带。日本市场在今年大涨后本来就该进行技术修正。”
“日本经济形势远好于几个月以前。这会支撑后市。”她还补充说，其基金已经上调日股投资比重。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。