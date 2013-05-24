更新版-日本股市:日经指数震荡交投后收涨0.9%，上日暴跌

出口股涨跌不一，丰田汽车 下滑1%，佳能 跌0.7%，小松制作所 跌1%，本田汽车 与Panasonic 则分别上涨0.7%与0.9%。

东证股价指数 放量上涨0.5%至1,194.08点，58.9亿股股票成交。上个月的日均成交量是43.1亿股。

日本股市昨日抛盘是由中国疲弱制造业数据所引发，另外也因市场担心美国较预期提早收回刺激措施。

但市场人士也表示，中国数据只是获利了结的诱因，考虑到日股今年以来已经大涨，投资者之前就一直在寻找减仓机会。他们称，日经指数还可能进一步走低，当前支撑位在13,800点，中期支撑在13,000点附近。

日经指数自去年11月中以来上涨超过了60%，受到首相安倍晋三刺激经济的政策提振。虽然周四暴跌，该指数今年仍有40%左右的涨幅，且自日本央行4月4日宣布大规模货币宽松以来仍涨了18%。

周四暴跌与周五的震荡交投促使很多投资者谨慎观望，但有些交易员仍对本财年企业获利上升的前景抱有信心。

Federated InterContinental Fund的基金经理Audrey Kaplan说，“我觉得市场只是进到了减速带。日本市场在今年大涨后本来就该进行技术修正。”