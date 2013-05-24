全球金市：金价上涨，因美联储官员称不急于终止购债举措

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国黄金期货 几无变动，报每盎司1,391.60美元。
香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，“黄金价格将在一段时间内囿于区间，在1,400-1,410美元下方交投。”
Leung还称，在美国稍晚公布耐久财数据之前，中国现货买盘放缓。
受价格下跌吸引，本周稍早中国买家一直很积极，帮助推升香港和新加坡的溢价升至纪录最高。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量降至1,018.57吨的四年新低。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
现货金 1392.96 2.26 +0.16 -16.82
现货银 22.56 0.00 +0.00 -25.50
现货铂金 1457.49 -1.12 -0.08 -5.05
现货钯金 737.47 3.04 +0.41 6.57
COMEX期金 1391.60 -0.20 -0.01 -16.96 23027
COMEX期银 22.56 0.05 +0.21 -25.39 4034
汇率
欧元/美元 1.2939
美元/日圆 101.72
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。