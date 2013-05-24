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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 15:42 BJT

全球金市：金价上涨，因美联储官员称不急于终止购债举措

美国黄金期货 几无变动，报每盎司1,391.60美元。

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，“黄金价格将在一段时间内囿于区间，在1,400-1,410美元下方交投。”

Leung还称，在美国稍晚公布耐久财数据之前，中国现货买盘放缓。

受价格下跌吸引，本周稍早中国买家一直很积极，帮助推升香港和新加坡的溢价升至纪录最高。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量降至1,018.57吨的四年新低。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1392.96 2.26 +0.16 -16.82

现货银 22.56 0.00 +0.00 -25.50

现货铂金 1457.49 -1.12 -0.08 -5.05

现货钯金 737.47 3.04 +0.41 6.57

COMEX期金 1391.60 -0.20 -0.01 -16.96 23027

COMEX期银 22.56 0.05 +0.21 -25.39 4034

汇率

欧元/美元 1.2939

美元/日圆 101.72

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 张若琪)
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