路透基点：2013年头五个月中资地产商离岸贷款规模扩大--RLPC

路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，中资地产商的离岸贷款数额正在增加。今年前五个月其银团贷款规模已经超过33亿美元，2012年全年规模则为49亿美元。

汤森路透基点数据显示，今年迄今为止已有11笔交易发生，2012年全年交易数量为12笔。

本周有三家中资地产商在香港贷款市场发起银团贷款，另有几家在探询市场。这些融资案的发起人不仅限于大型房地产公司，也有民间企业。

世茂房地产控股有限公司和雅乐居地产控股有限公司本周于市场现身。旭辉控股集团集团也启动了离岸贷款市场的首演。

远洋地产正在探询可能筹办一笔境外美元融资；香港上市公司恒大地产继3月间探询一笔2亿美元三年期境外贷款后，最近几周已向银行探询可能筹办一笔1亿美元两年期境外融资。

中资地产商的交易已经超过了香港地产商的10支贷款数量。今年迄今，香港地产商已经筹资49亿美元，较2012年全年借款规模91亿美元的一半略高一些。

中资地产商不只在贷款市场上活跃。IFR数据显示，其离岸债券发行量也已达到106.4亿美元，几乎是全亚太地区发行量的10%。