《汇市解析》技术面及价位预测

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2927 1.2935 -0.06 -2.02 1.3194 美元/日圆 101.58 102.01 -0.42 +17.11 86.74 欧元/日圆 131.31 131.95 -0.49 +14.72 114.46 美元/瑞郎 0.9688 0.9687 +0.01 +5.82 0.9155 英镑/美元 1.5085 1.5107 -0.15 -7.17 1.6251 美元/加元 1.0341 1.0302 +0.38 +4.23 0.9921 澳元/美元 0.9670 0.9751 -0.83 -6.96 1.0393 新西兰元/美 0.8080 0.8135 -0.68 -2.45 0.8283 元 澳元/日圆 98.230 99.470 -1.25 +8.99 90.130 新西兰元/日 82.080 82.990 -1.10 -41.71 140.820 圆 英镑/日圆 153.23 154.11 -0.57 +8.81 140.82 澳元/新西兰 1.1961 1.1984 -0.19 -4.62 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。