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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 16:03 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2927    1.2935     -0.06     -2.02    1.3194
 美元/日圆                     101.58    102.01     -0.42    +17.11     86.74
 欧元/日圆                     131.31    131.95     -0.49    +14.72    114.46
 美元/瑞郎                     0.9688    0.9687     +0.01     +5.82    0.9155
 英镑/美元                     1.5085    1.5107     -0.15     -7.17    1.6251
 美元/加元                     1.0341    1.0302     +0.38     +4.23    0.9921
 澳元/美元                     0.9670    0.9751     -0.83     -6.96    1.0393
 新西兰元/美                   0.8080    0.8135     -0.68     -2.45    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.230    99.470     -1.25     +8.99    90.130
 新西兰元/日                   82.080    82.990     -1.10    -41.71   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.23    154.11     -0.57     +8.81    140.82
 澳元/新西兰                   1.1961    1.1984     -0.19     -4.62    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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