版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 16:03 BJT

标题新闻：奥地利3月工业生产较上年同期下滑1.7%，经季节调整后较前月下降1.9%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐