韩国汇市：韩元小涨，市场对FED政策前景与日本市场看法仍谨慎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“展望后市，在未来几个月美联储关于改变政策立场的讨论中，全球投资者风险偏好将继续受到影响，从而影响韩元走势。”一外资银行交易员称。
韩国公债价格下跌，受股市反弹打压。各期限公债收益率均上涨1个基点。6月三年期公债期货 跌0.03点至106.70。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,127.4 1,128.7
日圆/韩元 11.0752/813 11.0801/944
韩国公债期货 * 106.70 106.73
五年期公债收益率 2.71% 2.70%
三年期公债收益率 2.62% 2.61%
韩国综合股价指数 1,973.45 1,969.19
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) (编译 田建华; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。