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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 15:54 BJT

韩国汇市：韩元小涨，市场对FED政策前景与日本市场看法仍谨慎

“展望后市，在未来几个月美联储关于改变政策立场的讨论中，全球投资者风险偏好将继续受到影响，从而影响韩元走势。”一外资银行交易员称。

韩国公债价格下跌，受股市反弹打压。各期限公债收益率均上涨1个基点。6月三年期公债期货 跌0.03点至106.70。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,127.4 1,128.7

日圆/韩元 11.0752/813 11.0801/944

韩国公债期货 * 106.70 106.73

五年期公债收益率 2.71% 2.70%

三年期公债收益率 2.62% 2.61%

韩国综合股价指数 1,973.45 1,969.19

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) (编译 田建华; 审校 隋芬)
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