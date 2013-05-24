重发-金属期市：伦敦期铜涨幅不高，中国需求前景暗淡牵制买兴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0700GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7335.50 35.50 +0.49 -7.49
上海期铜 52900 260 +0.49 -8.29
COMEX期铜 331.95 1.55 +0.47 -9.12
LME期铝 1859.75 9.75 +0.53 -10.20
上海期铝 14660 30 +0.21 -4.46
LME期锌 1866.00 10.00 +0.54 -9.57
LME期镍 14930.00 -10.00 -0.07 -12.97
LME期铅 2057.75 12.75 +0.62 -12.06
上海期铅 14025.00 5.00 +0.04 -8.03
LME期锡 21300.00 350.00 +1.67 -8.97
LME/上海套利价差^ -394
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。