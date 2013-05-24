重发-金属期市：伦敦期铜涨幅不高，中国需求前景暗淡牵制买兴

0700GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7335.50 35.50 +0.49 -7.49

上海期铜 52900 260 +0.49 -8.29

COMEX期铜 331.95 1.55 +0.47 -9.12

LME期铝 1859.75 9.75 +0.53 -10.20

上海期铝 14660 30 +0.21 -4.46

LME期锌 1866.00 10.00 +0.54 -9.57

LME期镍 14930.00 -10.00 -0.07 -12.97

LME期铅 2057.75 12.75 +0.62 -12.06

上海期铅 14025.00 5.00 +0.04 -8.03

LME期锡 21300.00 350.00 +1.67 -8.97

LME/上海套利价差^ -394

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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