中国债市：利率互换窄幅波动，交投陷入僵持市场观望情绪较浓

路透上海5月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五窄幅波动，变化不大。交易员表示 ，今日市场成交略显清淡，机构对月底前资金面疑虑仍未消，而基本面疲弱尚未导致更多的政策预期，机构观 望居多，交投陷入僵持，IRS走势波动甚微。 “大致还在昨天的水平，0.5BP的波动。”上海一银行交易员称，长端品种略有上行，5年期品种成交在3. 51%附近。 该交易员并表示，资金价格仍处于高位，而基本面尚待更多数据验证，市场处于相对均衡状态，买卖双方 力量相当。如果流动性慢慢放松，短端买方的力量可能会比较强些。 上海另一银行交易员则表示，机构对月末资金面的担忧尚未完全消除，还在继续观望流动性变化，而中国 宏观经济下行风险仍有待六月份宏观数据提供更多支撑，因此IRS走势较为震荡，目前来看方向性并不明晰。 “此外，海外还得看看美联储这个QE（量化宽松），到底要怎么操作吧。”该交易员补充到。 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 稳中回落，其中隔夜品种降幅约20基点(bp)。交易 员表示，隔夜资金供给有所改善，显示流动性已较此前明显缓和，中长期资金利率亦有所松动。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三在国会的证词，令投资者的反应一触即发，这标志着美 联储政策进入一个微妙的新阶段，沟通是其中的关键。随着美联储临近开始撤出超宽松政策的时机，背后的陷 阱也已隐现。美联储很可能在今年的某个时候开始缩减每月850亿美元的购债规模。投资者最关心的问题是美 联储将在何时行动。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.2675/3.3750 3.2388/3.3100 3.3175/3.3950 3.4675/3.5475 3.5075/3.6650 周四 3.2663/3.3613 3.2400/3.3138 3.3200/3.3975 3.4700/3.5500 3.4910/3.6950 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0012/+0.0137 -0.0012/-0.0038 -0.0025/-0.0025 -0.0025/-0.0025 +0.0165/-0.0300 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)