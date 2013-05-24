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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 16:03 BJT

表格：外资在韩国股市卖超860亿韩元，连续第二天卖超

路透首尔5月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超860亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月24日 -86.0 4.4 82.3

5月23日 -6.7 -197.9 205.6

5月22日 130.2 114.7 -231.0

5月21日 66.8 -70.0 10.4

5月20日 94.2 -140.5 56.0

5月16日 306.9 168.7 -465.0

5月15日 -39.5 89.2 -45.0

5月14日 162.1 123.6 -292.6

5月13日 -89.4 43.2 57.1

5月10日 -159.8 -256.1 414.5

5月 9日 141.7 182.5 -321.8

5月 8日 -268.1 126.4 182.7

5月 7日 -251.4 107.4 154.6

5月 6日 -59.1 -27.2 100.5

5月 3日 -35.5 141.0 -96.5

5月 2日 -89.6 -33.2 138.3

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本月以来 -183.4 376.2 -49.9

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今年以来 -5,963.3 5,481.5 1,022.6

---------------------------------------------(完)
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