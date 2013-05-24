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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 16:22 BJT

欧洲金融市场：德国IFO企业景气数据公布后欧元上涨，德债削减涨幅

路透伦敦5月24日 - 欧元周五上涨，德国公债期货削减涨幅，稍早德国公布的企业景气判断指数高于预期，显示德国经济前景或正在改善。

稍早的数据显示，德国5月IFO企业景气判断指数为105.7，路透调查预估为104.5。

欧元兑美元 触及盘中高位1.2959，数据公布前为1.2926。

德债期货 最新上升2个跳动点报144.41，数据公布前为144.65。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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