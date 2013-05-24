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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 16:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元小涨，英国央行委员费希尔反对利率下调至负值

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* 英镑/美元小涨到1.5105，因费希尔表示反对英国施行负利率.

* 费希尔周五表示，英国央行将利率下调至负值不一定会帮助英国经济。

* 1.5082构成低位支撑

* 买单挂在1.5050/60和1.5015/20。（1.5015为1.4832-1.5607的76.4%回档位）

* 1.5130下方的卖单聚集在1.5115附近（亚洲盘高点），昨日高点在1.5129。

(编译 高琦 审校 张若琪)
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