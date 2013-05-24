版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 16:15 BJT

标题新闻：意大利5月消费者信心指数意外降至85.9，4月为86.3--ISTAT

注：ISTAT为意大利国家统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐