全球金融：中美两国就美国监管机构可获取中方审计文件达成协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月24日 - 根据周五宣布的一项协议，美国监管机构将可获取中国公司的审计文件。这为审计调查事宜开辟了道路，而中美双方就此事已僵持两年。
这项非约束性协议只是美国方面取得的一部分胜利。在调查数十家赴美上市中国公司的审计丑闻方面，美国受到阻碍。
协议仅适用于针对审计公司的执法案件，而非针对涉嫌会计欺诈的中国公司。另外，也不允许美国监管机构在中国对审计公司进行实地调查，而这是打击审计欺诈的关键一环。
“这是朝正确方向迈出的一步，”上市公司会计监督委员会(PCAOB)主席James Doty表示。
他称，这项协议不能取代PCAOB检视中国境内审计公司的必要性。
协议于5月10日生效，呼吁PCAOB与中国证监会及财政部在交换文件上展开合作。
根据机构间的谅解备忘录，任何非公开的文件交换将进行保密。
中国证监会在声明中称，签署这份备忘录“是中美两国在审计监管上迈出的一大步”，为两国间的跨境执法协助铺平了道路。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。