全球金融：中美两国就美国监管机构可获取中方审计文件达成协议

路透纽约5月24日 - 根据周五宣布的一项协议，美国监管机构将可获取中国公司的审计文件。这为审计调查事宜开辟了道路，而中美双方就此事已僵持两年。

这项非约束性协议只是美国方面取得的一部分胜利。在调查数十家赴美上市中国公司的审计丑闻方面，美国受到阻碍。

协议仅适用于针对审计公司的执法案件，而非针对涉嫌会计欺诈的中国公司。另外，也不允许美国监管机构在中国对审计公司进行实地调查，而这是打击审计欺诈的关键一环。

“这是朝正确方向迈出的一步，”上市公司会计监督委员会(PCAOB)主席James Doty表示。

他称，这项协议不能取代PCAOB检视中国境内审计公司的必要性。

协议于5月10日生效，呼吁PCAOB与中国证监会及财政部在交换文件上展开合作。

根据机构间的谅解备忘录，任何非公开的文件交换将进行保密。