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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 17:03 BJT

德国经济：预计第二季经济增速明显高于第一季--IFO经济学家

德国经济智库Ifo周五公布的调查显示，德国5月IFO企业景气判断指数为105.7，路透调查预估为104.5。

德国第一季建筑活动下滑2.1%。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧/张若琪)
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