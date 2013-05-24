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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 16:24 BJT

《汇市简讯》德国IFO报告提振欧元交叉盘买兴，欧元/美元或测试1.30

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* 德国IFO数据优于预期，带动欧元/美元上涨

* 周四高位1.2955-60已经构成阻力位

* 鉴于投资者对于欧元交叉盘的买兴强劲，德国IFO数据料可提振欧元/美元站上1.30

* 若欧元上升并进入21日和200日移动均线所在的1.3000-20区域，则上涨动能将减弱

* 1.2890对于新入场的多头而言将继续成为关键水准。(完)

(编译 高琦 审校 李婷仪)
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