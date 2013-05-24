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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 16:26 BJT

新兴汇市：空头回补操作支撑新兴亚币，但人气脆弱

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                            101.75       101.84        +0.09       -14.70        86.79
 坡元                            1.2646       1.2630        -0.13        -3.38       1.2219
 台币                            30.030       30.025        -0.02        -2.98       29.136
 韩元                           1126.90      1128.70        +0.16        -5.00      1070.60
 泰铢                             29.92        29.93        +0.03        +2.31        30.61
 菲律宾披索                       41.61        41.69        +0.20        -1.33        41.05
 印尼卢比                       9770.00      9769.00        -0.01        -1.43      9630.00
 印度卢比                         55.49        55.59        +0.18        -0.90        54.99
 马币                            3.0330       3.0330        -0.00        +0.82       3.0580
 人民币                          6.1292       6.1340        +0.08        +1.65       6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 隋芬/王翔琼; 审校 王兴亚/于春红)
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