《中国基金发行日程表》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透上海5月27日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *华安安信消费 华安基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/29-6/19 *工银信用纯债 工银瑞信基金 交通银行 工商银行/国泰君安证券等 5/27-6/19 两年定开A/C *大摩18个月 摩根士丹利 民生银行 农业银行/华鑫证券等 5/27-6/21 定期债 华鑫基金 *国联安 国联安基金 建设银行 交通银行/国泰君安证券等 5/27-6/21 股债动态 *富国信用债A/C 富国基金 建设银行 招商银行/申银万国证券等 5/29-6/21 *汇添富 汇添富基金 工商银行 农业银行/爱建证券等 5/27-6/21 美丽30股票 *汇添富 汇添富基金 农业银行 中国银行/爱建证券等 5/27-6/28 高息债A/C 融通通泰保本 融通基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/8-5/28 天治可转债A/C 天治基金 交通银行 农业银行/广发证券等 5/2-5/29 交银成长30 交银施罗德基金 建设银行 交通银行/光大证券等 5/6-5/31 广发聚鑫 广发基金 中国银行 交通银行/广发证券等 5/6-5/31 债券A/C 新华行业 新华基金 农业银行 工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31 轮换配置 大成景兴 大成基金 中国银行 农业银行/中信证券等 5/13-5/31 信用A/C 嘉实如意宝 嘉实基金 建设银行 农业银行/广发证券等 5/13-5/31 定期A/C 民生策略精选 民生加银基金 建设银行 民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5 中银美丽中国 中银基金 民生银行 中国银行 5/13-6/5 诺安信用债 诺安基金 中国银行 交通银行/东北证券等 5/10-6/7 一年定期 浦银季季 浦银安盛基金 上海银行 浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7 添利A/C 东方安心 东方基金 邮储银行 农业银行/东北证券等 5/13-6/7 收益保本 华安双债 华安基金 交通银行 建设银行/光大证券等 5/13-6/7 添利A/C 建信消费升级 建信基金 民生银行 建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限折合10亿人民币 成长股票(美元) 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限10亿元人民币 成长股票(人民币) 长盛季季红A/C 长盛基金 中国银行 农业银行/国元证券等 5/15-6/7 泰达高票息 泰达宏利基金 中国银行 农业银行/众禄基金等 5/20-6/7 债券A/B 汇添富 汇添富基金 建设银行 工商银行/爱建证券等 5/20-6/7 实业债A/C ======================================================================================== 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。